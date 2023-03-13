ФСБ задержала жительницу Хабаровска за финансирование ВСУ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала жительницу Хабаровска, активистку движения «ЯМыФургал» за госизмену в виде финансирования украинских войск. Об этом в понедельник, 13 марта, заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Пресечена противоправная деятельность активистки движения "ЯМЫФУРГAЛ", жительницы Хабаровска, причастной к совершению государственной измены в форме оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины», - сказано в заявлении ЦОС ФСБ, где уточняется, что было возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена».

В заявлении говорится о том, что подозреваемая переводила денежные средства украинским войскам для приобретения оружия и боеприпасов из-за политической ненависти и вражды. На данный момент проводятся следственные действия.

Напомним, в феврале этого года суд приговорил бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к 22 годам лишения свободы по делу об организации убийств конкурентов и покушении на убийство предпринимателей.

Как писал сайт KP.RU, сегодня, 13 марта, ФСБ также задержала жителя Новгородской области за работу на украинскую разведку. По данным следствия, мужчина пытался склонить мобилизованных россиян к действиям в пользу Украины.

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