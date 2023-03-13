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НовостиПроисшествия13 марта 2023 7:09

ФСБ задержала жительницу Хабаровска за финансирование ВСУ

Возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена»
Елизавета КУЗНЕЦОВА
ФСБ задержала жительницу Хабаровска за финансирование ВСУ

ФСБ задержала жительницу Хабаровска за финансирование ВСУ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала жительницу Хабаровска, активистку движения «ЯМыФургал» за госизмену в виде финансирования украинских войск. Об этом в понедельник, 13 марта, заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Пресечена противоправная деятельность активистки движения "ЯМЫФУРГAЛ", жительницы Хабаровска, причастной к совершению государственной измены в форме оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины», - сказано в заявлении ЦОС ФСБ, где уточняется, что было возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена».

В заявлении говорится о том, что подозреваемая переводила денежные средства украинским войскам для приобретения оружия и боеприпасов из-за политической ненависти и вражды. На данный момент проводятся следственные действия.

Напомним, в феврале этого года суд приговорил бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к 22 годам лишения свободы по делу об организации убийств конкурентов и покушении на убийство предпринимателей.

Как писал сайт KP.RU, сегодня, 13 марта, ФСБ также задержала жителя Новгородской области за работу на украинскую разведку. По данным следствия, мужчина пытался склонить мобилизованных россиян к действиям в пользу Украины.

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