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НовостиВ мире13 марта 2023 8:11

В Китае заявили о готовности глобального Юга жестко ответить Западу

SCMP: все больше стран громко выступают против миропорядка Запада
Елизавета КУЗНЕЦОВА
В Китае заявили о готовности глобального Юга жестко ответить Западу

В Китае заявили о готовности глобального Юга жестко ответить Западу

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Все большее число государств готовы громко выступать против миропорядка, который навязывается западными странами. Об этом пишет научный сотрудник азиатского глобального института Гонконгского университета Эндрю Шэн в статье для издания South China Morning Post.

Как отмечается в материале, в отношения между западными странами и так называемым «глобальным Югом» пришел переломный момент, когда Юг начинает понимать, что после того как Запад избавится от уже якобы экзистенциальных угроз, таких как России, они, скорее всего, станут следующей целью.

«Роман с Западом закончился, комедия превращается в фарс», - сказано в статье.

Шэн полагает, что в ближайшем будущем «бывшие рабы», колонии или полуколонии перестанут молча смотреть, как их «хозяева» настаивают на старом миропорядке с правлением одних, подчиняя других.

Напомним, накануне политик Флориан Филиппо призвал французов выйти на «национальный марш за мир» для того, чтобы страна не шла на поводу у Запада, который ведет мир к глобальному конфликту.