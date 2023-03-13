Синоптики прогнозируют аномальное потепление по всей России Фото: Олег ЗОЛОТО

Температура значительно выше климатической нормы ожидается на всей территории России. Прогнозируется аномальное потепление с 15 марта 2023 года. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в понедельник, 13 марта.

«Начиная со среды, вся территория нашей страны без исключения будет окрашена красным и густо-красным цветом на синоптических картах, так как температура прогнозируется выше нормы», - приводит ТАСС слова синоптика, который отметил, что «особенно тепло будет на Дальнем Востоке».

Как уточнил Вильфанд, температура на Дальнем Востоке поднимется на 14-17 градусов выше нормы, а в Якутске потеплеет с минус 30 градусов до минус восьми в ночное время и до минус одного-пяти градусов - в дневное время.

Напомним, ранее синоптики заявили, что в Москве во второй половине недели можно ожидать осадки в виде дождя, а температура днем может доходить до +8 градусов.