Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире13 марта 2023 8:27

Трамп предрек США новую Великую депрессию из-за политики Байдена

Экс-глава Белого дома обратил внимание, что банки уже начали банкротиться
Роман КИЛЬМЯШКИН
Дональд Трамп

Дональд Трамп

Фото: REUTERS

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ожидает наступления новой Великой депрессии в стране из-за политики нынешнего главы государства Джозефа Байдена. Об этом Трамп написал в своей социальной сети Truth Social.

"У нас будет Великая депрессия, гораздо сильнее, чем в 1929 году, - написал Трамп. - В доказательство банки уже начали банкротиться".

Как ранее писал сайт KP.RU, всего за несколько дней в США обанкротились сразу два крупных банка: калифорнийский Silicon Valley и нью-йоркской Signature Bank. В первом случае произошел резкий отток вкладов после неудачных операций с ценными бумагами, во втором – причиной называют "системные риски".

Напомним, Великой депрессией называют мировой кризис, длившийся с 1929 по 1939 годы. Он начался с биржевого краха в Соединенных Штатах. Сопровождался почти полным прекращением строительства, зашкаливающей безработицей и резким падением цен на сельхозпродукцию.