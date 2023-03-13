Трамп предрек США новую Великую депрессию из-за политики Байдена

Дональд Трамп Фото: REUTERS

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ожидает наступления новой Великой депрессии в стране из-за политики нынешнего главы государства Джозефа Байдена. Об этом Трамп написал в своей социальной сети Truth Social.

"У нас будет Великая депрессия, гораздо сильнее, чем в 1929 году, - написал Трамп. - В доказательство банки уже начали банкротиться".

Как ранее писал сайт KP.RU, всего за несколько дней в США обанкротились сразу два крупных банка: калифорнийский Silicon Valley и нью-йоркской Signature Bank. В первом случае произошел резкий отток вкладов после неудачных операций с ценными бумагами, во втором – причиной называют "системные риски".

Напомним, Великой депрессией называют мировой кризис, длившийся с 1929 по 1939 годы. Он начался с биржевого краха в Соединенных Штатах. Сопровождался почти полным прекращением строительства, зашкаливающей безработицей и резким падением цен на сельхозпродукцию.