Морпехи Черноморского флота предотвратили атаку украинских диверсантов
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Министерство обороны РФ в понедельник, 13 марта, заявило, что морские пехотинцы Черноморского флота предотвратили атаку украинской диверсионно-разведывательной группы на одном из направлений проведения специальной военной операции.
«В ходе боевой работы подразделения морской пехоты Черноморского флота на одном из направлений специальной военной операции отразили нападение диверсионно-разведывательной группы украинских боевиков», - сказано в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале российского военного ведомства.
Как сообщает министерство, в срыве наступательной операции украинских диверсантов приняли участие артиллерия, танки Т-90М «Прорыв», а также противотанковые ракетные комплексы. Кроме того, расчеты беспилотных летательных аппаратов вели корректировку.
Напомним, ранее российские артиллеристы и морпехи сорвали попытки украинских войск атаковать на Южно-Донецком направлении.