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НовостиПолитика13 марта 2023 8:44

Жительницы Донбасса рассказали, что им помогает выживать под обстрелами

Тысячи семей остались на своей родной земле несмотря на боевые действия
Елена АКИМОВА
Жительницы Донбасса рассказали, что выжить под обстрелами помогает настрой на позитив и игнорирование новостей. Фото: Super

Жительницы Донбасса рассказали, что выжить под обстрелами помогает настрой на позитив и игнорирование новостей. Фото: Super

Много лет на Донбассе неспокойно, тем не менее, жизнь продолжается и тысячи семей предпочли не покидать родную землю, а остаться в у себя дома.

Простые жительницы Донецка и Луганска рассказали, каково это – жить в опасной зоне, под постоянными обстрелами украинских нацистов.

38-летняя Маруся признается, что старается лишний раз не смотреть телевизор и не читать новостей. Девушка старается сохранять позитивный настрой, концентрироваться на том, что приносит радость.

- Концентрируюсь на учебе, курсах повышения квалификации. Занимаюсь спортом, хожу в танцевальную студию, - говорит молодая женщина изданию Super для спецпроекта "Новая весна".

Дети – еще один стимул двигаться вперед. Ведь если мама начнет паниковать или опустит руки, то им тоже придется тяжело.

- Когда у нас были бомбежки, я включала громкую музыку, и дети танцевали, — сказала женщина.

26-летняя жительница Донецка Наташа тоже не собирается покидать родной город. Она обожает знакомые с детства улочки, набережную и, отправляясь знакомым маршрутом, неизменно подпитывает свои душевные силы.

А 39-летняя Сима успокаивает себя мыслями, что Бог посылает только те испытания, которые можно вынести.

- Это не спасает от моментов отчаяния, я же обычный человек, но дает веру в то, что все закончится, - заключила она.

Простые женщины наравне с мужчинами готовы защищать и отстаивать свою землю. А всех их объединяет мысль, что победа непременно будет на их стороне, пишет Life.