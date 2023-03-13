Жительницы Донбасса рассказали, что им помогает выживать под обстрелами

Жительницы Донбасса рассказали, что выжить под обстрелами помогает настрой на позитив и игнорирование новостей. Фото: Super

Много лет на Донбассе неспокойно, тем не менее, жизнь продолжается и тысячи семей предпочли не покидать родную землю, а остаться в у себя дома.

Простые жительницы Донецка и Луганска рассказали, каково это – жить в опасной зоне, под постоянными обстрелами украинских нацистов.

38-летняя Маруся признается, что старается лишний раз не смотреть телевизор и не читать новостей. Девушка старается сохранять позитивный настрой, концентрироваться на том, что приносит радость.

- Концентрируюсь на учебе, курсах повышения квалификации. Занимаюсь спортом, хожу в танцевальную студию, - говорит молодая женщина изданию Super для спецпроекта "Новая весна".

Дети – еще один стимул двигаться вперед. Ведь если мама начнет паниковать или опустит руки, то им тоже придется тяжело.

- Когда у нас были бомбежки, я включала громкую музыку, и дети танцевали, — сказала женщина.

26-летняя жительница Донецка Наташа тоже не собирается покидать родной город. Она обожает знакомые с детства улочки, набережную и, отправляясь знакомым маршрутом, неизменно подпитывает свои душевные силы.

А 39-летняя Сима успокаивает себя мыслями, что Бог посылает только те испытания, которые можно вынести.

- Это не спасает от моментов отчаяния, я же обычный человек, но дает веру в то, что все закончится, - заключила она.

Простые женщины наравне с мужчинами готовы защищать и отстаивать свою землю. А всех их объединяет мысль, что победа непременно будет на их стороне, пишет Life.