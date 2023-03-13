Губернатор Тюменской области Александр Моор: «Наш биатлон продолжает развиваться»

Губернатор Тюменской области Александр Моор (справа): «Я уверен, что, когда придет время, наши ребята и девчата вернутся на большую международную арену и покажут всем остальным настоящий уровень». Фото: gubernator.admtyumen.ru

В состязаниях участвовали спортсмены из России и Белоруссии. Кубок Содружества по итогам сезона 2022–2023 года завоевали россиянин Эдуард Латыпов и белорусская биатлонистка Динара Алимбекова-Смольская.

Поддержать спортсменов на лыжне и огневых рубежах пришли почти 10 тысяч болельщиков из разных регионов России и Республики Беларусь.

«Мы видели, какая жаркая борьба идет на лыжне, на стрельбище. Все рубятся, извиняюсь за сленг, до конца. Мы наблюдали живые эмоции, которые испытывали победители. Поэтому наш биатлон продолжает развиваться. Я уверен, что, когда придет время, наши ребята и девчата вернутся на большую международную арену и покажут всем остальным настоящий уровень», – прокомментировал итоги турнира Александр Моор.

Глава региона рассказал, что Тюменскую область на соревнованиях представили 15 биатлонистов. Виктория Сливко стала серебряным призером в спринте и гонке преследования. Александр Поварницын занял третье место в гонке преследования.

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров выразил огромную благодарность болельщикам, которые создали для спортсменов позитивную и доброжелательную атмосферу, а также отметил традиционно высокий уровень организации на соревнованиях «Жемчужина Сибири».

«В первую очередь мы заботимся о спортсменах. Получаем отзывы от них и стараемся организовать максимально комфортные условия как для соревнований, так и для проживания и так далее. Поэтому сегодня Тюмень – один из лидеров рейтинга наших спортивных объектов. Спасибо Тюменской области за «Жемчужину Сибири», которую построили и содержат в прекрасном состоянии», – подчеркнул Виктор Майгуров.