Губернатор Василий Орлов: «В 2022 году Амурская область привлекла максимальное количество инвестиций за всю историю региона»

В прошлом году инвесторы вложили в экономику Приамурья более 464 млрд рублей. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

Амурская область в 2022 году привлекла рекордное количество инвестиций за всю историю региона, сообщил губернатор Василий Орлов. Инвесторы вложили в экономику Приамурья 464 миллиарда рублей.

«У нас реализуются крупные якорные инвестпроекты - Амурский ГПЗ и ГХК, космодром «Восточный», таможенно-логистический терминал «Каникурган» и другие. Активно осваиваем такие механизмы привлечения инвестиций, как государственно-частное партнерство. В прошлом году в Приамурье заключено 35 концессионных соглашений на общую сумму порядка 17 миллиардов рублей. Самые крупные из них помогут модернизировать системы водоснабжения и водоотведения Благовещенска, а также построить путепровод через Транссиб в Новобурейском», - отметил глава Амурской области Василий Орлов.

Фактический объем инвестиций в основной капитал по итогам 2022 года превысили прогнозные показатели на 8 процентов. По словам Василия Орлова, привлечь рекордное количество средств удалось во многом благодаря мерам поддержки и благоприятным условиям, которые областные власти создают для запуска новых инвестпроектов.

«У нас внедрен широкий спектр мер поддержки. Это подтверждает и оценка, которую предприниматели ежегодно дают работе властей в рамках Национального рейтинга состояния инвестклимата в субъектах страны», - сообщил Василий Орлов.

В прошлом году был внедрен обновленный Региональный инвестиционный стандарт. Теперь у инвесторов есть понятный алгоритм действий по всем необходимым для запуска проекта процедурам. Особое внимание уделяется обратной связи с инвесторами. Со всеми возникающими вопросами предприниматели могут обратиться через специальный раздел на инвестиционном портале региона или вынести их на ежеквартальные заседания инвестиционного комитета при губернаторе области.