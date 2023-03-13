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НовостиПроисшествия13 марта 2023 8:44

Сотрудник полиции развращал 12-летнюю девочку в Нижнем Новгороде

В отношении теперь уже бывшего правоохранителя возбуждено уголовное дело
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело

Фото: Архив "КП"

В Нижнем Новгороде бывший сотрудник полиции подозревается в развращении 12-летней девочки. На счету мужчины целых два таких эпизода, пишет NewsNN.

Все началось еще зимой. Тогда младший сержант ППС, находясь в квартире со школьницей, якобы снял перед ней штаны и сделал непристойное предложение. В ГУ МВД по Нижегородской области подтвердили, что между девочкой и правоохранителем была интимная связь.

- Оперативники подразделения собственной безопасности ГУ МВД России по Нижегородской области и отдела уголовного розыска ОП №8 УМВД России по Нижнему Новгороду установили причастность к деянию сотрудника патрульно-постовой службы, младшего сержанта полиции. Предварительно установлено, что в феврале текущего года он вступил в интимные отношения по обоюдному согласию с подростком, 2009 года рождения, — сообщили в региональном ГУ МВД.

Одним разом дело не ограничилось. Узнав обо всем, мама девочки написала на полицейского заявление, он во всем сознался. В отношении правоохранителя завели уголовное дело по статье «Развратные действия в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». Из органов внутренних дел он был уволен.