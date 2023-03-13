В Казани около ЖК «Светлая долина» люди стреляли в собаку и переехали ее машиной

Собаку спасли неравнодушные прохожие Фото: Алексей БУЛАТОВ

По словам жителей казанского ЖК «Светлая долина», на перекрестке улицы Рахлина с Мамадышским трактом водитель автомобиля «Лада Ларгус» сбил собаку и переехал ее. После чего он уехал с места происшествия.

На помощь животному поспешили случайные прохожие. Собака была обездвижена, но не погибла. Неравнодушные казанцы отвезли животное в ветеринарную клинику. Там сейчас специалисты борются за его жизнь. В клинике, к слову, в теле животного обнаружили раны от пуль, предварительно его пытались застрелить примерно за 30 дней до наезда.

Это, кстати, уже не первый случай жесткого обращения с животными в том районе. Так, из окон квартиры на улице Рахлина мужчина расстрелял из ружья бродячую собаку. Зооактивисты нашли раненое животное и отвезли его в ветеринарную клинику. Спустя несколько недель собака, не смотря на все усилия специалистов, скончалось. По факту же нового случая местные жители снова написали заявление в полицию, сообщает Inkazan.