Патрушев усомнился в существовании украинских радикалов, взорвавших "Северные потоки"

Николай Патрушев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Публикации западной прессы о том, что к подрыву "Северных потоков" якобы причастна некая группа украинских радикалов выглядит неправдоподобно. Об этом заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев в интервью газете "Аргументы и Факты".

"Если газеты с пафосом утверждают, что диверсию совершила группа украинских террористов, надо задать вопрос, есть ли таковая вообще и способна ли она в принципе это сделать", - уточнил Патрушев.

По его словам, подобные мероприятия осуществляются группами специального назначения, которые обладают соответствующими навыками и оборудованием.

Напомним, издание Die Zeit сообщило, что немецкие следователи нашли судно, которое может быть причастно к подрыву "Северных потоков". Как говорится в публикации, диверсию осуществили шесть человек: капитан, два водолаза, два их помощника, а также женщина-врач.

Как ранее писал сайт KP.RU, американский журналист Сеймур Херш в расследовании пришел к выводам, что взрывчатку под газопроводы "Северный поток" и "Северный поток – 2" заложили водолазы Соединенных Штатов в ходе учений НАТО летом прошлого года.

По версии Херша, в конце сентября 2022 самолет ВМС Норвегии сбросил гидроакустический буй, который привел взрывчатку в действие.