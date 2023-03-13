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НовостиПолитика13 марта 2023 9:27

El Pais: в ходе конфликта Киев потерял десятки тысяч военнослужащих

Издание отметило, что власти Украины отрицают нехватку бойцов
Сергей ЧИКОВ
Испанские СМИ заявили о потерях десятков тысяч бойцов ВСУ

Испанские СМИ заявили о потерях десятков тысяч бойцов ВСУ

Фото: REUTERS

Испанское издание El Pais заявило, что вооруженные силы Украины потеряли десятки тысяч человек в ходе конфликта. Также в газете отмечено, что, несмотря на огромные потери, вице-премьер Украины Ирина Верещук отрицает нехватку военнослужащих, несмотря на то, что в стране продолжаются активные боевые действия.

Сайт KP.RU ранее рассказывал, что боевые потери украинской армии глава генштаба США Марк Милли еще в сентябре 2022 года оценивал в десятки тысяч человек.

В ноябре 2022 года глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен сообщала о том, что потери ВСУ достигли ста тысяч человек. Об огромных потерях украинской армии рассказывал и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Напомним, потери вооруженных сил Украины за сутки доходили до 880 бойцов.

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