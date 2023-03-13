Патрушев заявил, что Украина ничего не приобрела от взрывов на «Северных потоках» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Киев ничего не потерял и не приобрел от взрывов на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2», отметив также, что президенту Украины Владимиру Зеленскому совершение подобных диверсий было ни к чему.

«Украина ничего не приобрела и не потеряла от взрывов на газопроводах. Тем более что стоящему с протянутой рукой перед Германией режиму Владимира Зеленского эти акты были совсем ни к чему», - заявил глава Совбеза РФ в интервью для газеты «Аргументы и факты».

Напомним, Патрушев усомнился в существовании украинских радикалов, взорвавших «Северные потоки», предлагая задаться вопросом, способны ли пара человек устроить подобный теракт, а также заявив о желании России провести объективное расследование диверсий при участии в расследовании российской стороны.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Полковник Баранец: Байден стал террористом после взрыва «Северных потоков» (подробнее)