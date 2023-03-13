Кличко рассматривал вариант с эвакуацией Киева Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Киевские власти в январе 2023 года рассматривали план эвакуации жителей города на фоне перебоев с энергией. Такое заявление в понедельник, 13 марта, сделал мэр украинской столицы Виталий Кличко.

«В январе мы были очень близки к тому, чтобы призвать население к эвакуации», - рассказал градоначальник в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland, отметив, что самый сильный блэкаут продлился около 14 часов, когда в городе «не было ни электричества, ни воды, ни отопления».

В данной ситуации, по словам Кличко, киевским властям помогли поставленные Берлином системы противовоздушной обороны IRIS-T.

Напомним, накануне, 11 марта, в нескольких районах Киева было отключено электричество из-за повреждений энергообъектов. Как заявили в украинском энергохолдинге ДТЭК, были применены «стабилизационные отключения».

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