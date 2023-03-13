Житель Карелии задержан в Астраханской области за попытку вступить в ВСУ

Россиянин задержан сотрудниками ФСБ за попытку вступить в вооруженные формирования Украины. Фото: Следственное управление СК по Челябинской области

Сотрудники регионального управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали в Астраханской области жителя карельского города Петрозаводска за покушение на государственную измену. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в понедельник, 13 марта 2023 года.

Силовики выяснили, что 33-летний мужчина собирался вступить в украинские вооруженные формирования для участия в боевых действиях против российских войск. Он закупил амуницию и медикаменты, после чего собирался поехать на Украину. Для этого житель Карелии нашел лиц, которые пообещали ему помочь с пересечением госграницы.

Однако выехать из страны мужчине не удалось – его задержали при попытке перейти на территорию Казахстана. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о покушении на госизмену.

Как ранее писал сайт KP.RU, сотрудники управления ФСБ России по Новгородской области задержали россиянина, который действовал в интересах украинской разведки. По версии силовиков, мужчина пытался склонить мобилизованных граждан к передаче данных о расположении российских воинских частей, похищению боевой техники и добровольной сдаче в плен.

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