Глава СПЧ предложил лишать родительских прав мигрантов за отказ отдавать детей в школу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Совета по правам человека при президенте (СПЧ) РФ Валерий Фадеев, комментируя итоги рабочей поездки в Калужскую область, сообщил о выдвинутой им идее лишать родительских прав мигрантов, которые решили не давать образование своим детям.

«Вообще-то у родителей, кроме прав, есть обязанности, они должны обеспечить своих детей образованием. Если в России принято, что все дети имеют образование, то они должны это сделать, если нет, то извините, на мой взгляд, вплоть до лишения родительских прав», - сказал заявил глава СПЧ по итогам своей рабочей поездки, где прошло выездное совещание по вопросам миграции

Напомним, ранее Фадеев предложил не принимать в российские школы детей мигрантов, которые не владеют русским языком, указав на необходимость введения подготовительных курсов по русскому языку.