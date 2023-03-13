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НовостиПолитика13 марта 2023 10:32

Песков назвал нелепым курьезом предложение Зеленского о переименовании России в "Московию"

Представитель Кремля подчеркнул, что Россия остается великой державой
Роман КИЛЬМЯШКИН
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал предложение главы Украины Владимира Зеленского о переименовании России в "Московию".

Официальный представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, назвал инициативу нелепым курьезом, к которому можно относиться лишь с улыбкой, подчеркнув, что независимо от желания киевского режима, Россия останется Россией - великой державой.

"Это, наверное, относится к нелепым курьезам, подобные сообщения и подобные решения", - подчеркнул Дмитрий Песков.

Как ранее писал сайт KP.RU, официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова прокомментировала поручение Зеленского изучить возможность переименования России в "Московию". Данную инициативу Захарова назвала очередным свидетельством попытки создать из Украины “анти-Россию”.