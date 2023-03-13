Трамп-младший назвал причину банкротства банка SVB

Дональд Трамп с сыном Фото: EAST NEWS

Сын бывшего президента Соединенных Штатов Дональд Трамп-младший назвал причину банкротства американских банков Silicon Valley Bank (SVB) и Signature Bank (SB).

В социальных сетях близкий родственник известного политика пошутил, что на самом деле эти кредитные организации прекращают существование из-за чрезмерного внимания к гендерным вопросам.

"Как мы регулируем банки, чтобы они были платежеспособными? Этническое разнообразие. Климат. Хеджирование процентных рисков [того, кто предложил эту идею выкидывают из окна]", - написал Трамп-младший.

Напомним, по поводу банкротства SVB и SB высказывался и сам экс-глава Белого дома Дональд Трамп. По его словам, политика нынешнего главы государства Джозефа Байдена приближает Вашингтон к новой Великой депрессии, которая ударит по американской экономике еще сильнее, чем в прошлом веке.

Как ранее писал сайт KP.RU, всего за несколько дней в США обанкротились сразу два крупных банка: калифорнийский Silicon Valley и нью-йоркской Signature Bank. На этом фоне Джозеф Байден объявил о выработке решения, которое "гарантирует, что доллары налогоплательщиков не окажутся под угрозой".