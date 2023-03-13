«ВКонтакте» возобновил работу после сбоя Фото: REUTERS

Социальная сеть «ВКонтакте» восстановила свою работу после сбоя, который произошел в понедельник, 13 марта 2023 года.

Как передает сервис Downradar, который отслеживает работу популярных интернет - ресурсов, самый пик проблем пришелся на период между 10:00 и 14:00 по мск. Как писал сайт KP.RU, примерно треть пользователей столкнулись с общим сбоем в работе соцсети, чуть меньше (27%) заявили, что их «выкинуло из профиля» и они не смогли войти обратно, а 23% пользователей заявили о проблемах со входом. Кроме того, сообщали о проблемах на сайте (7%), с работой приложения (5%) и мессенджера (2%).

Согласно приведенным данным, наибольшее число жалоб на работу «ВКонтакте» поступило от тех, кто проживает в Москве, Санкт-Петербурге, а также Краснодаре.