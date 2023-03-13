Леди Гага помогла подняться фотографу, упавшему на церемонии вручения "Оскара"

Певица первой подоспела на выручку работнику СМИ Фото: REUTERS

Известная американская певица Леди Гага помогла подняться фотографу, упавшему на ковровой дорожке на 95-й ежегодной церемонии вручения "Оскара".

Момент "спасения" запечатлен на видео. На кадрах видно, как певица идет по ковровой дорожке в окружении журналистов, которые стараются не упустить ни одной детали наряда звезды и следят за каждым ее шагом.

В какой-то момент один из фотографов падает. Первой ему на выручку бросается Леди Гага, помогая подняться. На записи слышно, как поп-исполнительница спрашивает человека, все ли с ним в порядке. Фотограф, к счастью, не пострадал.

Гага на церемонии была в черном платье от Versace с прозрачным корсетным лифом и силуэтом с заниженной талией. Фото: REUTERS

Как писал сайт KP.RU, Гага на церемонии была в черном платье от Versace с прозрачным корсетным лифом и силуэтом с заниженной талией.

Напомним, в Лос-Анджелесе в 95-й раз раздали главные кинопремии США, победители премии "Оскар" уже объявлены. Подробности читайте в материале "Комсомольской правды".