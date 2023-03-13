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НовостиЗвезды13 марта 2023 11:30

Леди Гага помогла подняться фотографу, упавшему на церемонии вручения "Оскара"

Певица первой подоспела на выручку работнику СМИ
Роман КИЛЬМЯШКИН
Певица первой подоспела на выручку работнику СМИ

Певица первой подоспела на выручку работнику СМИ

Фото: REUTERS

Известная американская певица Леди Гага помогла подняться фотографу, упавшему на ковровой дорожке на 95-й ежегодной церемонии вручения "Оскара".

Момент "спасения" запечатлен на видео. На кадрах видно, как певица идет по ковровой дорожке в окружении журналистов, которые стараются не упустить ни одной детали наряда звезды и следят за каждым ее шагом.

В какой-то момент один из фотографов падает. Первой ему на выручку бросается Леди Гага, помогая подняться. На записи слышно, как поп-исполнительница спрашивает человека, все ли с ним в порядке. Фотограф, к счастью, не пострадал.

Гага на церемонии была в черном платье от Versace с прозрачным корсетным лифом и силуэтом с заниженной талией.

Гага на церемонии была в черном платье от Versace с прозрачным корсетным лифом и силуэтом с заниженной талией.

Фото: REUTERS

Как писал сайт KP.RU, Гага на церемонии была в черном платье от Versace с прозрачным корсетным лифом и силуэтом с заниженной талией.

Напомним, в Лос-Анджелесе в 95-й раз раздали главные кинопремии США, победители премии "Оскар" уже объявлены. Подробности читайте в материале "Комсомольской правды".