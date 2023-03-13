Песков: Россия в сотрудничестве с Индией по нефти не станет исходить из сообщений СМИ

СМИ сообщают о решении властей Индии придерживаться потолка цен на нефть из России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что Индия будет придерживаться потолка цен на нефть из России. По словам Пескова, Россия в вопросах сотрудничества с Индией будет исходить из контактов с контрагентами, а не из сообщений СМИ.

Также Песков отметил, что президент России утвердил решения по потолку цен на нефть, и Кремль будет действовать согласно им. Сайт KP.RU приводил разъяснения Правительства России ответных мер на потолок цены на российскую нефть.

Напомним, издание Bloomberg 12 марта сообщило, что чиновники из правительства Индии попросили финансовые организации и трейдеров придерживаться санкций против России.

Потолок в 60 долларов за баррель российской нефти действует с 5 декабря 2022 года. Многие эксперты называли ограничения цены на российскую нефть своеобразным реверансом со стороны Запада.