Путин попросил Кадырова передать слова благодарности чеченским бойцам в зоне СВО

Путин поблагодарил чеченских бойцов за помощь в СВО Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин 13 марта 2023 года провел рабочую встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. На встрече обсуждались вопросы развития Чеченской республики, итоги развития прошлого года, а также вопросы специальной военной операции на Украине.

В ходе встречи президент России попросил главу Чечни передать самые наилучшие слова и благодарность чеченским военнослужащим в зоне проведения спецоперации.

"Я вижу, как ваши парни воюют в зоне СВО, и передайте им самые наилучшие слова, спасибо им большое", — сказал Путин.

Напомним, Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию Российской Федерации во вторник, 21 февраля, поблагодарил всех участников специальной военной операции и восстановления новых регионов страны.