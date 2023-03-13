Завершена интеграция «ЭРА-ГЛОНАСС» со службой спасения «112»

Экстренные вызовы автомобилистов в 85 российских регионах автоматически передаются через госинформсистему «ЭРА-ГЛОНАСС» в службы спасения «112», что является важным шагом для повышения безопасности миллионов участников дорожного движения и снижения аварийности на автомагистралях. Завершение интеграции стало возможным после ввода в эксплуатацию «Системы-112» в Смоленской области в феврале этого года. Ранее информационное взаимодействие информационной системы было обеспечено с 84 региональными службами спасения. Подобное сопряжение систем будет выполнено в новых регионах России, запуск «112» в которых запланирован до конца 2025 года.

С помощью информсистемы службы спасения в среднем за 19 секунд получают информацию о ДТП, включающую точные координаты, и могут быстрее находить машины, которые после аварии зачастую оказываются вне зоны прямой видимости и за пределами автомобильных дорог. Дополнительные данные о транспортном средстве (категория, вид используемого топлива, характер повреждения) позволяют заранее спланировать организацию и проведение спасательных работ с учетом прогнозного количества пострадавших.

«Успешное завершение интеграции «ЭРА-ГЛОНАСС» и «Систем 112» 85 регионов России – это важнейший шаг для сохранения жизни и здоровья людей на автомобильных дорогах. Для этого потребовалась скоординированная работа нескольких федеральных органов власти – МВД, МЧС, Минцифры и Минтранса России. Это позволяет существенно сократить время с момента вызова до момента оказания помощи экстренными оперативными службами, - сообщил заместитель министра транспорта России Дмитрий Баканов. - Статистика штатной эксплуатации работы информсистемы доказывает, что система — это эффективный механизм повышения безопасности на наших дорогах за счет применения современных цифровых технологий спутниковой навигации, беспроводной связи, информационных систем, микроэлектроники».

По словам генерального директора компании «ГЛОНАСС» Алексея Райкевича, 53% автоматических вызовов при тяжелых авариях, когда пострадавшие не смогли вызвать помощь самостоятельно, поступили с территорий, удаленных от крупных населенных пунктов более чем на 30 км.

«В 92% тяжелых ДТП «ЭРА-ГЛОНАСС» стала единственным каналом информирования экстренных служб. Анализ вызовов, переданных в «Системы-112», показал, что шанс наличия свидетелей аварий выше только в городах-миллионниках, например, в Москве это порядка 50%, но уже в Московской области только 3% сообщений поступили от очевидцев ранее, чем через госинформсистему», – резюмировал Алексей Райкевич.