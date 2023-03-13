Сборная России сыграет в чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии в июне 2023 года

Сборная России по футболу вновь сыграет в крупном турнире Фото: REUTERS

Сборная России по футболу примет участие в чемпионате Центрально Азиатской футбольной Ассоциации (CAFA). Об этом сообщил журналистам "Спорт Экспресс" представитель Федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев.

"Это чемпионат под эгидой Ассоциации футбола Центральной Азии, - уточнил Салиев. - Как нам сообщили из CAFA, Российский футбольный союз дал согласие и подтвердил свое участие в данном турнире".

Как уточняет "КП-Спорт", турнир состоится с 9 по 20 июня 2023 года. Помимо российской сборной, подтверждено участие еще шести команд: Афганистана, Ирана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Кроме того, приглашена одна из азиатских национальных команд.

Ранее сообщалось, что спарринг-матч между футбольными национальными командами России и Ирака состоится не в Сочи, а в Санкт-Петербурге. Изначально товарищеская встреча была запланирована на 26 марта на стадионе "Фишт" в Сочи, но встречу перенесли в Северную столицу.

Напомним, что ФИФА и УЕФА отстранили сборную России по футболу и российские команды от участия во всех международных турнирах. Российская команда не примет участия в отборе на Евро-2024.