В Британии заявили о невиданных для НАТО потерях ВСУ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинские медики сталкиваются с такими масштабами боевых потерь среди солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также тяжестью ранений, с которыми Североатлантический альянс ранее не сталкивался. Об этом пишет газета Times.

«Украинские медики становятся свидетелями таких масштабов и тяжести потери, которые не знакомы НАТО», - говорится в статье издания.

В материале также отмечается, что в декабре этого года на конференции среди высшего медицинского персонала стран – членов Североатлантического альянса, которая состоялась в Эстонии, украинская сторона «поняла, что теперь настала их очередь обучать войска НАТО всему».

Как писал сайт KP.RU, газета Times опубликовало рассказ выживших украинских солдат из 131-го батальона разведки ВСУ. Один из военных заявил, что наступление российских войск в районе Кременной не прекращается, а украинская армия на этом направлении несет тяжелые потери.