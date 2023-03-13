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НовостиПолитика13 марта 2023 12:14

ВС России уничтожили до 190 бойцов ВСУ на Донецком направлении

Минобороны: потери Киева на всех направлениях за прошедшие сутки составили до 440 военных
Сергей ЧИКОВ
Армия России продолжает успешное наступление по всей линии соприкосновения

Армия России продолжает успешное наступление по всей линии соприкосновения

Фото: Александр КОЦ

В ходе активных действий группировки “Южная” на Донецком направлении за прошедшие сутки было ликвидировано до 190 военных ВСУ. Также на данном направлении было уничтожено 20 единиц техники.

Также в ведомстве сообщили, что за сутки ПВО России сбило 12 реактивных снарядов американской РСЗО “HIMARS”, перехвачена одна противорадиолокационная ракета “HARM”, а также уничтожено 12 беспилотников.

Суммарные потери вооруженных сил Украины в живой силе по всем направлениям за прошедшие сутки составили до 440 военнослужащих.

Сайт KP.RU недавно приводил слова бойца разбитого батальона разведки ВСУ о положении украинской армии в районе Кременной и об усталости украинских военных.

Также недавно в Министерстве обороны Украины заявляли о сложной ситуации для ВСУ по всей линии соприкосновения. Самым тяжелым направлением для Киева остается город Артемовск, взятие которого, по мнению Зеленского, развалит всю оборону ВСУ на Донецком направлении.