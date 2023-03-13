Армия России продолжает успешное наступление по всей линии соприкосновения Фото: Александр КОЦ

В ходе активных действий группировки “Южная” на Донецком направлении за прошедшие сутки было ликвидировано до 190 военных ВСУ. Также на данном направлении было уничтожено 20 единиц техники.

Также в ведомстве сообщили, что за сутки ПВО России сбило 12 реактивных снарядов американской РСЗО “HIMARS”, перехвачена одна противорадиолокационная ракета “HARM”, а также уничтожено 12 беспилотников.

Суммарные потери вооруженных сил Украины в живой силе по всем направлениям за прошедшие сутки составили до 440 военнослужащих.

Сайт KP.RU недавно приводил слова бойца разбитого батальона разведки ВСУ о положении украинской армии в районе Кременной и об усталости украинских военных.

Также недавно в Министерстве обороны Украины заявляли о сложной ситуации для ВСУ по всей линии соприкосновения. Самым тяжелым направлением для Киева остается город Артемовск, взятие которого, по мнению Зеленского, развалит всю оборону ВСУ на Донецком направлении.