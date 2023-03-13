Курс доллара упал ниже 75 рублей впервые с 1 марта 2023 года

Рубль немного укрепился к доллару Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Рубль укрепился к доллару и евро в понедельник, 13 марта 2023 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара впервые с 1 марта опустился ниже 75 рублей. В 14:21 (мск) минимальный курс составлял 74,92 рубля, но затем немного вырос. По данным на 15:03 стоимость американской валюты составила 75,29 (-0,81%).

Евро также продемонстрировал снижение. Минимальный курс европейской валюты достиг 79,88 рубля, но к 15:03 вырос до 80,3 рубля (-0,67%).

Как ранее писал сайт KP.RU, глава аналитического департамента AMarkets Артем Деев спрогнозировал курсы валют на середину марта. По его оценке, доллар может подрасти до 80 рублей, а евро – до 82 рублей.

Напомним, Банк России озвучил прогноз, что в 2023 году инфляция в стране может составить 6%. Ключевая ставка при этом сохранится на уровне 7,5% в 2023, а к 2024 году упадет до 6,8%. Это скажется на курсах валют: доллар будет колебаться в переделах 73,6 руб., а евро - 75,3 руб.