Минобороны России приняло участие в международной туристической выставке «Интурмаркет»

Минобороны РФ впервые приняло участие в международной выставке «Интурмаркет» Фото: пресс-служба Минобороны РФ

Министерство обороны России впервые приняло участие в международной туристической выставке «Интурмаркет» в московском «Экспоцентре». Ведомство на выставке представил парк «Патриот».

На «Интурмаркете» были выставлены такие объекты как музейно-храмовый комплекс, состоящий иммерсионного музея Великой Отечественной войны «Дорога Памяти», а также главного храма Вооруженных сил РФ. Кроме того, «Патриот» привез на выставку отреставрированный танк Т-37а и военный мотоцикл «Днепр» МВ-650 М 1, сообщается на сайте Минобороны РФ.

В работе стенда российского военного ведомства приняли участие также представители международного военно-технического форума «АРМИЯ-2023», организатор игр «Лига Героев» и многофункциональная площадка для международных и национальных мероприятий «Патриот Экспо».

Как сообщили в Минобороны, в прошлом году парк «Патриот» посетили более 2,2 миллиона жителей различных регионов России и зарубежья. Задачей парка является формирование позитивного отношения общества к службе в армии, военно-патриотическая работа с детьми и молодежью, а также организация семейного отдыха и демонстрация достижений оборонно-промышленного комплекса России, отметили в ведомстве.

Напомним, строительство «Патриота» началось в 2014 году по инициативе министра обороны России Сергея Шойгу. Спустя год – в июне 2015 года – состоялось открытие парка.