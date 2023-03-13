Цена нефти Brent опустилась ниже 79 долларов за баррель впервые с 10 января 2023

Стоимость нефти упала до уровня начала января Фото: REUTERS

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2023 года на лондонской бирже ICE опустилась ниже 79 долларов за баррель впервые с 10 января 2023 года, о чем свидетельствуют данным графика торгов.

В общей сложности стоимость нефти на мировом рынке упала почти на 5% в сравнении с показателями окончания предыдущих торгов.

По данным биржи на 15:09 по московскому времени, стоимость Brent снижалась на 4,75% - до 78,85 доллара за баррель. К 15:12 Brent опустилась до уровня 78,8 доллара за баррель, потеряв 4,81% от стоимости.

Как ранее писал сайт KP.RU, западные журналисты сообщили, что цена на нефть из России растет по мере увеличения числа покупателей из Китая и Индии.

Согласно представленным данным, нефть брендов Urals и ESPO начали покупать по более высоким ценам в связи с ростом интереса со стороны китайских нефтеперерабатывающих заводов и повышенным спросом индийских покупателей.

Эксперты отмечают, что пул покупателей российского черного золота расширился, при этом часть покупаемой Китаем и Индией нефти реэкспортируется в Европу.