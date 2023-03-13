Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области 13 марта 2023 года

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области Фото: REUTERS

Украинское издание “Страна.ua” 13 марта 2023 года сообщило о взрывах в Сумской области Украины. В сообщении отмечено, что в момент взрывов в области была объявлена воздушная тревога. Официальной информации о взрывах на данный момент нет.

Недавно, 10 марта 2023 года СМИ также сообщали о взрывах в области.

Сумская область находится на северо-востоке Украины и граничит с Российской Федерацией, в области находятся оборонные предприятия Киева. 1 февраля 2023 года Минобороны РФ отчиталось об уничтожении на территории Сумской области цеха по производству артиллерийских боеприпасов для ВСУ.

Сайт KP.RU недавно рассказывал об ударе возмездия по Украине в ответ на теракт в Брянской области. В министерстве обороны РФ отмечают, что Россия наносит удары по ключевым элементам военной инфраструктуры страны, а также предприятиям оборонно-промышленного комплекса.