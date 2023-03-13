Фетисов раскритиковал МОК за несоблюдение спортивных принципов

Вячеслав Фетисов в студии Радио “Комсомольская правда”. Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Депутат Государственной думы Федерального собрания РФ Вячеслав Фетисов в эфире радио “Комсомольская правда” раскритиковал МОК за игнорирование факта вмешательства правительства Британии в деятельность организации. По его словам, любое вмешательство государства в деятельность олимпийского комитета запрещена правилами. Фетисов заявил, что дисквалифицировал бы Британию за призывы ее правительства исключить участие России в олимпиаде. Факт того, что МОК игнорирует это, Фетисов назвал беспределом "этих горе-руководителей".

Фетисов напомнил, что олимпийское движение - это достояние людей, а не политиков, и призвал страны соблюдать спортивные принципы.

“Великобритания тоже грешна во многих делах, связанных со всякими конфликтами, но их никто никогда не отстранял. У них великий Себастьян Коу, великий кормчий, приперся на олимпиаду в Москву, стал олимпийским чемпионом вопреки тому, что правительство рекомендовало. И сейчас рулит процессом против нас в первых рядах. Ты чего, Себастьян? Посмотри в зеркало.”- сказал Фетисов.

Депутат отметил, что слабость нашей позиции заключается, в том числе, и в отсутствии влиятельных людей в мировом спорте. “Мы проиграли возможность влияния…” – считает Фетисов. Отдельно он отметил, что нам стоит добиваться официального ответа от олимпийского комитета.

Сайт KP.RU ранее рассказывал, как правительство Великобритании призвало спонсоров МОК отменить Россию на Олимпиадах.

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