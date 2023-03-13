Система обучения работников в НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» признана одной из лучших

Система корпоративного обучения НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» признана одной из наиболее эффективных среди компаний сектора «Банки, финансы, страхование». К такому выводу пришли авторы исследования качества корпоративного образования в России.

Исследование провели российское агентство Smart Ranking совместно с Группой «Актион». Были проанализированы системы корпоративного обучения 50 компаний из топ-500 крупнейших компаний России. Для оценки использовались три метрики: среднее количество часов обучения на сотрудника, расходы компаний на обучение и доля сотрудников, мотивированных проходить корпоративное обучение.

По данным критериям наиболее качественную систему корпоративного обучения в своих отраслях имеют 20 компаний, в числе которых НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ».

Действующая в НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» система корпоративного обучения ориентирована на содействие достижению фондом стратегических целей. Система обучения повышает профессиональную экспертизу работников и помогает им приобретать новые знания и навыки в области финансов, цифровых технологий, менеджмента и клиентского сервиса. Корпоративное обучение также помогает сотрудникам фонда адаптироваться к динамичным изменениям и влиянию внешних факторов и предоставляет среду для дальнейшего саморазвития работников и обмена накопленным опытом.