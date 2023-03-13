Фитнес-тренер назвал лучшие виды спорта для занятий весной

Фитнес-тренер Нагулин назвал бег и тренировки на велосипеде лучшими видами спорта для занятий весной Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мастер спорта по самбо, фитнес-тренер, старший тренер спортивной школы олимпийского резерва по самбо и дзюдо Дмитрий Нагулин в беседе с РИАМО назвал лучшие виды спорта, которыми можно заниматься на улице в весеннее время.

Нагулин обратил внимание на возможность совершить тренировку на велосипеде, отметив, что такое увлечение набирает популярность среди граждан, а также может быть отличным отдыхом после рабочего дня.

Эксперт заявил, что активный отдых вечером станет отличным времяпрепровождением после рабочего дня, посоветовав заняться бегом. По его словам, такие упражнения хорошо влияют на сердечно-сосудистую систему, повышая общую выносливость организма. При этом специалист предупредил, что перед занятиями бегом необходимо ознакомиться с правильной техникой бега, а также приобрести подходящую обувь.

Фитнес-тренер Зарина Абаева в беседе с Life.ru рассказал об ошибках фитнес-новичков отметив отсутствие прогрессивной нагрузки, а также игнорирование собственного прогресса.

Фитнес-эксперт Анжелика Маврантца рекомендовал регулярно менять режим тренировок. Как сообщал телеканал «360», эксперт отметил, что это важно для того, чтобы прогресс от занятий спортом не стоял на месте.