Мост через реку Чаган в Оренбуржье закрыли для движения на время паводка

Из-за паводка в Оренбуржье закрыли несколько мостов Фото: Елена Шкатова

С 13 марта движение по затопляемому низководному мосту через реку Чаган в Первомайском районе Оренбургской области запрещено. Мост на 3 километре автомобильной дороги «Красное-Яганово» закрыт на время прохождения ледохода и весеннего паводка. Об этом сообщает со ссылкой на областное правительство сообщает портал 56orb.ru.

Напомним, что 11 и 12 марта было запрещено движение еще про трем мостам в Оренбуржье.

С 12 часов дня 11 марта перекрыли мост через р. Таловка на подъезде к поселку Шапошниково от автодороги «Таловое-Курлин» в Первомайском районе Оренбургской области.

Этот поселок находится на границе с Казахстаном, поэтому объездной дороги нет. но есть пешеходное сообщение.

Также в 20 часов 11 марта запрещено движение транспорта по мосту через реку Белая на трассе «Акбулак – Меловой Завод» в Акбулакском районе.

12 марта в связи с демонтажом понтонного моста на время паводка с 16:00 запрещено движение по мосту через реку по автодороге «Покровка – Дивнополье» в Соль-Илецком округе.

На всех объектах установлены дорожные знаки. Напомним, что в зоне риска из-за паводка 42 низководных моста и 257 населенных пунктов.