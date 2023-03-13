Экономист оценил зависимость российской экономики от возможного кризиса банковской системы США Фото: REUTERS

Финансовый эксперт Владимир Григорьев в беседе с Lenta.ru заявил, что из-за многочисленных санкционных ограничений, которые ввели в отношении Москвы, Россия не почувствует абсолютно никаких изменений на фоне возможного банковского кризиса США.

По его словам, американские власти попытаются спасти экономику страны, печатая больше долларов, однако из этого не выйдет ничего хорошего, поскольку мировая ситуация очень быстро обостриться.

Григорьев напомним, что обанкротившийся Silicon Valley Bank был 15-й по размеру активов «Это, конечно, индикатор довольно серьезных проблем в банковской и финансовой системах и индикатор очень больших просчетов в Федеральной резервной системе в надзоре и регулировании. Они упустили этот момент», - заявил экономист.

Однако, как считает эксперт, данная проблема никак не затронет Россию, поскольку несколько пакетов антироссийских санкций смогли закалить Москву, которая нашла другие выходы. По его мнению, российская сторона даже получит пользу, поскольку миру нужно будет искать альтернативное решение.

Напомним, один из крупнейших банков в США Silicon Valley обанкротился всего за два дня, а через некоторое время закрыли нью-йоркский Signature Bank.

Как писал RT, президент США Джо Байден после закрытия двух крупных банков заявил об увольнении руководства финансовых учреждений, которые обанкротились.

Тем временем, как сообщал Life.ru, Федеральная резервная система (ФРС) США предоставит банкам страны дополнительные средства для обеспечения финансовой устойчивости кредитных организаций.