Шойгу считает отношения России и Китая опорой глобальной стабильности Фото: кадр из видео

Отношения между Россией и Китаем вышли на качественно новый уровень и стали опорой глобальной стабильности в мире, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в телеграмме заместителям председателей Центрального военного совета КНР по случаю их назначений.

«Двусторонние отношения между нашими странами сегодня вышли на новый, беспрецедентно высокий уровень и стали несущей опорой глобальной стабильности в условиях усиливающейся геополитической напряженности в мире», – приводятся слова главы Минобороны России в Telegram-канале ведомства.

Министр выразил уверенность в дальнейшем укреплении военно-технического сотрудничества между Москвой и Пекином. Российско-китайские отношения носят устойчивый и долгосрочный характер, отвечая задачам укрепления добрососедства и обеспечения взаимного доверия, отметил он.

Напомним, министром обороны Китая стал находящийся под санкциями США 65-летний Ли Шанфу. Его назначение утвердили делегаты 1 сессии Всекитайского собрания народных представителей в воскресенье, 12 марта. Основанием для введения санкций против него были заявлены сделки с Рособоронэкспортом по приобретению российских зенитно-ракетных систем С-400 и истребителей Су-35.