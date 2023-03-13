Ветеран разведки Матвийчук назвал ситуацию в Артемовске трагической для ВСУ Фото: REUTERS

Военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с NEWS.ru выразил уверенность, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут удержать город Артемовск в Донецкой народной республики (ДНР), где на данный момент, по его словам, происходит «настоящая бойня».

Матвийчук назвал ситуацию в городе трагической для украинской войск, указав на то, что они все равно потеряют контроль над Артемовском, даже несмотря на постоянные переброски своих резервов.

«ВСУ постоянно подтягивают в город резервы, там происходит настоящая бойня. В Артемовске сейчас происходит трагическая для Украины развязка. Мы продолжаем активно уничтожать живую силу противника и останавливаться не собираемся», - заявил военный эксперт, выразив уверенность, что в любом случае более нескольких недель город не устоит.

Напомним, сегодня, 13 марта, командующий сухопутными войсками украинских войск Александр Сырский назвал ситуацию в районе Артемовска сложной.