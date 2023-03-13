Эдуард Бояков рассказал про новый фильм «Русский крест» с Михаилом Пореченковым

Театральный режиссер, продюсер Эдуард Бояков Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фильм «Русский крест», снятый по мотивам одноименной поэмы Николая Мельникова, должен стать по-настоящему народным кино для русских людей, заявил режиссер картины Эдуард Бояков. Премьера фильма состоится в апреле этого года, главную роль в нем играет Михаил Пореченков.

«Мы никоим образом не хотели создавать артхаусную картину. Мы хотели сделать народное кино, хотели обратиться к каждому русскому человеку», – рассказал Бояков в эфире радио «Комсомольская правда».

По его словам, картина стала сложной работой, поскольку является киноработой театрального режиссера, снятой по произведению поэта. Как считает продюсер, в поэме «Русский крест» Николаю Мельникову единственному после режиссера Алексея Балабанова удалось передать атмосферу и настроение 90-х годов.

В одноименном фильме зрители увидят историю человека, понятную каждому, пообещал Бояков. Режиссер отметил, что вся команда, работавшая над картиной, – это люди, появившиеся на свет в 60-е годы, но свою работу они посвятили тем, кто родился в военное время. По мнению кинопродюсера, именно об этом поколении писал в своей поэме Мельников. Премьера фильма «Русский крест» пройдет в День Светлого Христова Воскресения – 16 апреля, резюмировал Бояков.

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