Лидеру рок-группы "Ногу свело!" выписали протокол за дискредитацию ВС России

Покровский после начала спецоперации переехал в Америку Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Правоохранительные органы составили протокол о дискредитации вооруженных сил РФ на музыканта рок-группы “Ногу свело!” Максима Покровского (признан в РФ иноагентом). Протокол зарегистрирован в Хорошевском суде Москвы 13 марта 2023 года, судебное заседание назначено на 27 марта, заявила пресс-секретарь суда Елена Торосова.

Протокол музыканту составлен по ч.1 статьи 20.3.3 КоАП. По данной статье музыканту не грозит административный арест, максимальное наказание - это штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

Напомним, в прошлом году Максим Покровский (признан в РФ иноагентом) окончательно отбыл в Америку, которую уже несколько лет называл своим вторым домом. Теперь лидер "Ногу свело" пытается стать своим в антироссийской повестке - записывает песни и клипы о Незалежной, регулярно участвует в митингах и оскорбляет россиян.