Режиссер Эдуард Бояков заявил, что в 90-е в России произошла духовная катастрофа

В России произошла духовная катастрофа Фото: Михаил ФРОЛОВ

Российский продюсер, театральный режиссер, создатель и художественный руководитель “Нового театра” Эдуард Бояков в эфире радио “Комсомольская правда” поделился воспоминаниями о 90-ых годах в России.

“Для кого-то это чудовищное событие, кто-то проклинает Горбачева, Ельцина за то, что они разрушили Советский Союз. Кто-то считает это прекрасным временем” – сказал Бояков.

Свое отношение к перестройке и концу СССР он назвал “сложным”. С одной стороны была “лживость” Советского Союза, и снос храмов, который он ни за что не простит Сталину, с другой стороны Бояков отметил силу советской империи, свойственную советскому человеку солидарность и взаимовыручку.

А в 90-е, по мнению режиссера, русский народ стал “подопытным кроликом” в “страшном политтехнологическом эксперименте” Запада.

“Запад занимался этим всегда. Я не хочу сейчас свой спич превращать в какое-то антизападное выступление. Но с другой стороны, нужно говорить правду.” – заявил Бояков.

По мнению режиссера, в стране произошла духовная катастрофа. Под влиянием западной пропаганды, народ стал спиваться и развращаться, а на смену социалистической философии пришла психология потребления.

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