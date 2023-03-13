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НовостиПолитика13 марта 2023 18:15

В правительстве Британии заявили о готовности к диалогу с Россией после завершения конфликта на Украине

Сейчас возможности для диалога с Москвой сильно ограничены, отметили в Лондоне
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
В правительстве Британии заявили о готовности к диалогу с Россией после завершения конфликта на Украине

В правительстве Британии заявили о готовности к диалогу с Россией после завершения конфликта на Украине

Фото: REUTERS

Власти Великобритании готовы возобновить диалог с Россией после завершения конфликта на Украине, заявил представитель премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака.

«Мы хотим работать с Россией, когда наступит подходящий момент, чтобы управлять системными рисками в сфере геополитики», – сказал он в ходе брифинга.

По словам представителя британского премьера, сейчас возможности для диалога с Россией сильно ограничены, однако их можно будет восстановить со временем.

Как писал сайт KP.RU, в обновленной обороной стратегии Великобритании главным приоритетом противодействия бала названа угроза, которую якобы представляют российские действия для европейской безопасности. Она также содержит новые меры для укрепления экономической безопасности, а также технологических возможностей на фоне роста влияния Китая.