В правительстве Британии заявили о готовности к диалогу с Россией после завершения конфликта на Украине Фото: REUTERS

Власти Великобритании готовы возобновить диалог с Россией после завершения конфликта на Украине, заявил представитель премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака.

«Мы хотим работать с Россией, когда наступит подходящий момент, чтобы управлять системными рисками в сфере геополитики», – сказал он в ходе брифинга.

По словам представителя британского премьера, сейчас возможности для диалога с Россией сильно ограничены, однако их можно будет восстановить со временем.

Как писал сайт KP.RU, в обновленной обороной стратегии Великобритании главным приоритетом противодействия бала названа угроза, которую якобы представляют российские действия для европейской безопасности. Она также содержит новые меры для укрепления экономической безопасности, а также технологических возможностей на фоне роста влияния Китая.