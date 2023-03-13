Украинские военные завершили обучение управлению танками Leopard 2 в Германии

Украине военные завершили обучение управлению танками Leopard 2 в Германии Фото: REUTERS

Военнослужащие Вооруженных сил Украины завершили обучение в Германии, в ходе которых их учили управлять танками Leopard 2.

Как пишет газета Die Zeit, тренировки длились несколько недель. Они включали обучения со снаряжением, занятия на тренажере, боевую подготовку в полевых условиях. Теперь Украина готова к использованию Leopard 2, отмечается в сообщении.

Напомним, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что танки Leopard 2 вместе с обученными бригадами прибудут в зону боевых действий на Украине в марте 2023 года.

Ранее стало известно о возможных проблемах с поставками польских танков из-за конфликта между Берлином и Варшавой. Дело в том, что в Польше имеются танки Leopard старой модификации 2А4, которые нуждаются в обновлении и поставках запасных частей. Польская сторона заявляет, что Германия задерживала поставки запчастей для ремонта техники, в связи с чем возникала угроза срыва плана по формированию двух дивизионов Leopard 2 до ожидаемого весеннего наступления России.