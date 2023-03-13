Пентагон запросил у Конгресса 179 миллионов долларов на закупку РСЗО HIMARS Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны Соединенных Штатов запросило у Конгресса страны 179 миллионов долларов на приобретение реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Как следует из проекта оборонного бюджета, опубликованного на сайте Пентагона, на закупку 28 систем ведомству понадобится 179 миллионов 230 тысяч долларов. Кроме того, Минобороны США просит у парламента почти 200 миллионов долларов на 541 противотанковый комплекс Javelin и 886,3 миллиона долларов на пять тысяч управляемых реактивных снарядов.

В документе также значится покупка 366 ракет сокращенной дальности поражения MLRS. Их стоимость оценивается Пентагоном в 10,3 миллиона долларов.

Напомним, бюджет США на 2023 года предусматривает оказание серьезной финансовой поддержки Вооруженным силам Украины (ВСУ). Президент Джо Байден заявил, что главный финансовый документ «венчает год исторического прогресса».

Между тем в Китае увеличение оборонного бюджета США назвали предвестником мировой войны.