Власти Одессы решили демонтировать мемориальную доску Александру Суворову

Мемориальную доску русскому полководцу Александру Суворову уберут с дома в Одессе.

Власти Одессы приняли решение демонтировать мемориальную доску русскому полководцу Александру Суворову, сообщают украинские СМИ.

Издание «Думская» опубликовало документ, согласно которому распоряжение о демонтаже мемориальной доски дал заместитель мэра Одессы Павел Вугельман. Обоснованием для демонтажа названо решение историко-топонимической комиссии при городском совете.

Напомним, в конце прошлого года в Одессе был снесен памятник Александру Суворову, располагавшийся в одноименном районе города. Монумент планировалось переместить на хранение в Одесский национальный художественный музей.

Незадолго до этого в городе приступили к демонтажу памятника российской императрице Екатерине II. В администрации заявляли, что памятник не представляет художественной ценности. Остальные четыре фигуры композиции «Основателям Одессы» планировалось вернуть в музей.