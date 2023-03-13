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НовостиВ мире13 марта 2023 18:50

Власти Одессы решили демонтировать мемориальную доску Александру Суворову

Обоснованием для демонтажа названо решение историко-топонимической комиссии
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Мемориальную доску русскому полководцу Александру Суворову уберут с дома в Одессе.

Мемориальную доску русскому полководцу Александру Суворову уберут с дома в Одессе.

Власти Одессы приняли решение демонтировать мемориальную доску русскому полководцу Александру Суворову, сообщают украинские СМИ.

Издание «Думская» опубликовало документ, согласно которому распоряжение о демонтаже мемориальной доски дал заместитель мэра Одессы Павел Вугельман. Обоснованием для демонтажа названо решение историко-топонимической комиссии при городском совете.

Напомним, в конце прошлого года в Одессе был снесен памятник Александру Суворову, располагавшийся в одноименном районе города. Монумент планировалось переместить на хранение в Одесский национальный художественный музей.

Незадолго до этого в городе приступили к демонтажу памятника российской императрице Екатерине II. В администрации заявляли, что памятник не представляет художественной ценности. Остальные четыре фигуры композиции «Основателям Одессы» планировалось вернуть в музей.