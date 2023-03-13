В Белом доме заявили о планах Байдена провести телефонные переговоры с Си Цзиньпином Фото: REUTERS

Президент Соединенных Штатов Джо Байден планирует провести телефонную беседу с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином в ближайшее время, заявил помощник главы Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

«Ожидаем, что у президента состоится разговор с председателем Си Цзиньпином. Он состоится в скором будущем, я пока не готов назвать вам точную дату», – сказал советник Байдена в ходе брифинга.

Напомним, американский и китайский лидеры провели телефонный разговор в конце июля прошлого года. Политики созвонились тогда в пятый раз с начала 2022. Беседа продолжалась более двух часов, стороны обсудили ситуацию вокруг Украины и обстановку в Индо-Тихоокеанском регионе.

Как писал сайт KP.RU, на прошлой неделе Си Цзиньпин в третий раз был избран председателем КНР.