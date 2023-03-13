Министр обороны Венгрии: Европе придется послать Украине войска из-за потерь ВСУ Фото: REUTERS

Европа все больше вовлекается в украинский конфликт, скоро европейским странам придется отправить туда войска, если человеческие ресурсы Киева кончатся, об этом заявил министр обороны Венгрии Криштоф Салаи-Бобровницки.

«Запад решил не локализовать конфликт, а вывести его на всеобщий уровень...», - сказал глава военного ведомства.

Он отметил, что «мы находимся в той точке, когда надо участвовать, надо вовлекаться, голосуя за санкции, потом деньгами, потом только оборонными средствами, сейчас мы уже видим, что отправляют танки Leopard, на подходе также истребители».

«И если так будет продолжаться, то понадобятся и солдаты, если украинские человеческие ресурсы закончатся. Это тоже своего рода эскалация, и в итоге Европа окажется в центре конфликта», - продолжил министр.

Салаи-Бобровницки указал, что «для окончания конфликта необходимы переговоры России и США, поскольку "Украина не может решать свою судьбу, ее решают другие".

Как писал сайт KP.RU, 10 марта 2023 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что мир стоит на пороге «Третьей мировой войны».

По мнению политика, мир никогда не был так близок к глобальному конфликту, и вероятность такого сценария растет каждый день, передает слова премьера издание Portfolio.

Орбан считает, что Запад мог предоставить России гарантии того, что Украина не вступит в НАТО, и тогда украинский кризис мог бы остаться локальным, как и ранее, однако Брюссель превратил этот конфликт в общеевропейский.

Венгрия оказалась единственной страной Евросоюза, которая решила не помогать готовить бойцов ВСУ для участия в боевых действиях против российской армии.

Кроме того, глава МИД Венгрии Петр Сийярто подчеркивал тот факт, что его страна ни в каком виде не поддерживает эскалацию украинского конфликта.