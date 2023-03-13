Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире13 марта 2023 20:52

Генпрокурор Польши пришел на пресс-конференцию с пистолетом

Чиновник порекомендовал присутствующим стрелять для «расслабления»
Сергей ГАПЧУК
Генпрокурор Польши Збигнев Зебро.

Генпрокурор Польши Збигнев Зебро.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генпрокурор, министр юстиции Польши Збигнев Зебро прибыл на пресс-конференцию на угледобывающую шахту «Белхатув» с пистолетом за поясом, об этом сообщила газета Super Express.

"Казус случился после конференции. Министр нагнулся, чтобы возложить цветы у мемориальной доски жертвам аварий на шахтах, ветер задрал полу пиджака, и все увидели пистолет за поясом брюк», сказано в публикации.

Журналисты попросили чиновника прокомментировать ситуацию.

«Я стреляю в тире по выходным. Согласно правилам, я не мог оставить пистолет в машине. Я рекомендую стрелять, это очень хорошо расслабляет», - пояснил Зебро.

Радослав Сикорский, бывший глава МИД Польши, в соцсети с иронией спросил у Зебро, был он вооружен «для самообороны или вершения правосудия».

Как писал сайт KP.RU, в январе 2023 года бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава рассматривала вариант раздела Украины в начальной стадии специальной военной операции России.

«Я думаю, что имел место момент колебаний в первые десять дней конфликта, когда мы все не знали, как он пойдет, и, возможно, Украина рухнет», - сказал Сикорский.