Генпрокурор Польши пришел на пресс-конференцию с пистолетом

Генпрокурор Польши Збигнев Зебро. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генпрокурор, министр юстиции Польши Збигнев Зебро прибыл на пресс-конференцию на угледобывающую шахту «Белхатув» с пистолетом за поясом, об этом сообщила газета Super Express.

"Казус случился после конференции. Министр нагнулся, чтобы возложить цветы у мемориальной доски жертвам аварий на шахтах, ветер задрал полу пиджака, и все увидели пистолет за поясом брюк», сказано в публикации.

Журналисты попросили чиновника прокомментировать ситуацию.

«Я стреляю в тире по выходным. Согласно правилам, я не мог оставить пистолет в машине. Я рекомендую стрелять, это очень хорошо расслабляет», - пояснил Зебро.

Радослав Сикорский, бывший глава МИД Польши, в соцсети с иронией спросил у Зебро, был он вооружен «для самообороны или вершения правосудия».

Как писал сайт KP.RU, в январе 2023 года бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава рассматривала вариант раздела Украины в начальной стадии специальной военной операции России.

«Я думаю, что имел место момент колебаний в первые десять дней конфликта, когда мы все не знали, как он пойдет, и, возможно, Украина рухнет», - сказал Сикорский.