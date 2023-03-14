В США заявили, что президент Джо Байден ведет страну к «краю пропасти»

Экс-помощник Рейгана Бандоу заявил о реальной угрозе войны между Россией и США Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Политика Джо Байдена по Украине может привести к началу войны с Россией, об этом написал экс-помощник президента США Рейгана Дуг Бандоу в статье для 19fortyfive.

«Риск конфликта с Россией реален. Хотя Вашингтон не посылал пехотные или бронетанковые дивизии, но на территории Украины есть войска», - указал Бандоу.

«Администрация Байдена осознает риск, но ...уступает давлению со стороны Украины и союзников, которые требуют увеличить военную помощь», - отметил экс-помощник.

Бандоу заявил, что «сейчас власти США фактически ведут страну к «краю пропасти».

Как писал сайт KP.RU, член совета директоров Института американских идей Джордж О Нил-младший в своей статье для The American Conservative выразил мнение, что США теряют свое господство в мире, это происходит на фоне украинского конфликта.

«Мы наблюдаем предсмертные муки однополярной гегемонии Соединенных Штатов над значительной частью мира», - сказано в статье.

О Нил подчеркнул, что в течение долгого времени американские власти считали США непревзойденной мировой державой, однако сейчас их авторитет и мощь падает, а многие страны объединяются против «американского хищничества».