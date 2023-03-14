Байден: Австралия останется страной без ядерного оружия Фото: REUTERS

Австралия намерена оставаться страной, не обладающей ядерным оружием, несмотря на пакт AUKUS и планы получения атомных подлодок, об этом заявил президент США Джо Байден.

«Субмарины будут приводиться в движение атомом, а не вооружены им. Австралия - это гордое безъядерное государство и намерено таковым оставаться», - сказал глава США, выступая с лидерами стран-партнеров по AUKUS.

Байден добавил, что Австралия не будет производить ядерное топливо для атомных подлодок.

Как писал сайт KP.RU, в сентябре 2021 года премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что его страна в рамках нового оборонного альянса AUKUS получит от США не менее восьми атомных подводных лодок.

В Пекине отметили, что соглашение Вашингтона, Лондона и Канберры о трехстороннем партнерстве по обороне и безопасности провоцирует гонку вооружений, а также угрожает миру и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе.

При этом Франция из-за сорванного контракта по субмаринам для Австралии отказалась отмечать с США юбилей морской битвы.