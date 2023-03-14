Госдеп: США рассчитывают, что Китай окажет влияние на Россию с целью прекращения СВО Фото: REUTERS

Администрация США рассчитывает, что Китай использует свое влияние на Россию с целью прекращения специальной военной операции, об этом заявил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепа Нед Прайс.

«Мы бы, безусловно, хотели и наделись увидеть взаимодействие председателя Си с президентом Зеленским», - отметил Прайс.

Он уточнил, что «со слов наших украинских партнеров, контакты пока не запланированы».

«США, конечно, хотели бы увидеть, что Китай воспользуется имеющимся влиянием для прекращения СВО», - отметил чиновник.

Как писал сайт KP.RU, 28 февраля 2023 года Нед Прайс заявлял, что США сомневаются в серьезности мирного плана Китая по Украине из-за того, что контакты Пекина с Москвой не уравновешены визитами в Киев.

На этом фоне он призывал КНР использовать влияние на Москву, чтобы Россия выполнила первый принцип китайского плана, в котором говорится об уважении суверенитета и территориальной целостности стран.

24 февраля 2023 года, еще до обнародования инициативы Пекина, Прайс заявил, что США скептически относятся к предлагаемому КНР плану мирного урегулирования на Украине.